Інколи господарі собак роблять речі, шкідливі для чотирилапих, навіть не підозрюючи про це. Які помилки найчастіше несвідомо допускають собаководи?

Якщо у вас є собака, ви хочете, щоб він прожив довге і щасливе життя. Однак часто господарі роблять фатальні помилки, що підривають здоров'я улюбленця. Розповідаємо, на що потрібно звернути увагу, якщо ви – хазяїн собаки.

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12. Неправильно підібраний нашийник



Обов'язково придбайте улюбленцю зручний нашийник або шлейку / Фото Unsplash

Вибір нашийника залежить від розміру, віку собаки, а також від того, наскільки тварина енергійна.

Правильний нашийник або шлейка не мають перетискати шию та грудну клітку тварини. Собака не повинен відчувати нашийник під час бігу або прогулянки. Водночас амуніція має прилягати до тіла тварини досить щільно – щоб пес не зачепився нашийником за гілку дерева, паркан або ж не вислизнув з нашийника та не втік.

11. Собаку залишають в машині одного



Не можна залишати улюбленця одного в машині навіть з відкритим вікном / Фото ZR

У закритому автомобілі вашому улюбленцю загрожує смертельна небезпека. Тварина може задихнутися або отримати тепловий удар. Не можна залишати собаку в машині навіть з відкритим вікном. Це правило стосується теплої пори року, але навіть взимку у сонячний день машина може нагрітися надто сильно.

10. Відсутність догляду за зубами



Собакам також потрібно чистити зуби / Фото Unsplash

За зубами собаки потрібно доглядати так, як і за людськими. Це допоможе уникнути захворювань порожнини рота. Привчайте цуценя до процесу чищення зубів.

Але пам'ятайте, що собаки – не люди, їм потрібні спеціальні засоби: зубна паста для тварин та м'яка зубна щітка.

9. Ви дозволяєте собаці їсти усе підряд

Собаку не можна годувати людською їжею, адже у ній надто багато солі, спецій та жиру. Окрім того, чимало продуктів з людського столу є небезпечними для здоров'я і навіть життя собаки.

Тому тварину потрібно годувати спеціально приготованою для неї збалансованою їжею або кормом високої якості.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

8. Ви приводите цуценя в парк для собак



Цуценята можуть злякатися великих собак у парку / Фото Unsplash

Так, цуценята полюбляють гратися і спілкуватися. Однак у парку, де гуляє багато собак різних розмірів та з різним темпераментом, малюк може злякатися, відчути себе незахищеним. Дорослі собаки можуть бути надто грубими під час ігор і не тільки налякати, а й навіть травмувати малюка.

Не потрібно піддавати малюка такому стресу. Краще знайомити його з іншими псами поступово, на відкритій місцевості, де малюк не буде відчувати себе "загнаним в кут".

7. Фізичне покарання

Так, ваш пес не завжди буде поводитися ідеально. Цуценята й молоді собаки нерідко випробовують нерви своїх господарів на міцність. Однак бити собаку не можна, навіть якщо він поводить себе неналежно.

Фізичне покарання руйнує довіру між хазяїном та собакою, тварина починає вас боятися.

Замість цього у вигляді покарання використовують сувору інтонацію, різкий ривок повідком тощо. А загалом, найкраще – вибудовувати систему дресирування, що базується на винагородах.

6. Надто мало стимуляції

Собаку змалечку потрібно хвалити за будь-які позитивні дії: від туалету на вулиці до правильної поведінки вдома. Дії цуценят і молодих собак треба підкріплювати ласощами. Тільки так ви зможете закріпити у собаки правильні звички й навчити її поводитися як вдома, так і на вулиці.

5. Неправильні поїздки в машині



Собакам також потрібні ремені безпеки / Фото Auto

Собак, як і людей, потрібно страхувати в машині за допомогою спеціальних ременів. Це убезпечить і тварину, й людей, які їдуть в авто, у разі аварії.

4. Ви кричите на собаку, якщо вона робить щось не так

Собаки мають дуже чутливий слух, тому крик для них може бути просто нестерпним. Окрім того, улюбленці не розуміють людську мову. Ваш крик лякає собаку і він навіть може сидіти з винуватим виглядом. Але тварина не розуміє, за що на неї кричать, особливо, якщо негативна поведінка була набагато раніше (наприклад, ви прийшли з роботи, а собака щось розгриз – 24 канал).



Крик хазяїна руйнує довіру собаки / Фото Zen.yandex

3. Ви не обробляєте тварину від бліх, кліщів та інших паразитів

Нехтування цими правилами ставить під загрозу здоров'я та життя улюбленця. Паразити є збудниками різноманітних хвороб, іноді смертельно небезпечних.

Розробіть із ветеринаром схему обробки тварини та ретельно дотримуйтеся її.

2. Ви не зробили квартиру безпечною для собаки



Потрібно прибрати все, що собака може розгризти / Фото Psk-remont

Коли в дім потрапляє цуценя, завдання хазяїна – прибрати всі предмети, які малюк може розгризти або спробувати на зуб. Це стосується також дротів, що перебувають на невеликій висоті й доступні малюку, а ще – ліків та побутової хімії.

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Також не забудьте заховати цінні речі: взуття, одяг, іграшки, декор, до яких малюк може дотягнутися.

1.Ви не враховуєте особливості породи

Чимало порід собак мають схильність до різних захворювань та алергії. Потрібно обов'язково враховувати ці особливості при виборі породи, а також при складанні раціону собаки.