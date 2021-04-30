Нападение птиц на камин произошло в местности Монтесито. Местные жители вызвали пожарных, потому что в их камине застряло множество маленьких птиц.

Интересно 2-летняя девочка уговорила маму спасти глухого щенка: что из этого вышло

Все это напоминало сцену из фильмов Хичкока. Пожарная служба прибыла на место и идентифицировала птиц. Они оказались стрижами.

Птицы залетают в дом

Спасатели надеялись, что птицы смогут самостоятельно вылететь из дымохода. Однако утром незваные гости все еще были в камине.

Сложно представить, что пережила семья в течение этой неспокойной ночи. Пожарным пришлось думать, что делать с птицами.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

В конце концов, они приняли решение сделать систему желобов через дом и черный вход. Через эти желоба птицы получили бы возможность вылететь на свободу.

Идея оказалась успешной, и более 1000 несчастных стрижей смогли вернуться в небо.

Птицы в камине

Смотрите Чудеса природы: невероятные фото гигантских животных