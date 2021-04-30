Нападение птиц на камин произошло в местности Монтесито. Местные жители вызвали пожарных, потому что в их камине застряло множество маленьких птиц.
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Все это напоминало сцену из фильмов Хичкока. Пожарная служба прибыла на место и идентифицировала птиц. Они оказались стрижами.
Птицы залетают в дом
Спасатели надеялись, что птицы смогут самостоятельно вылететь из дымохода. Однако утром незваные гости все еще были в камине.
Сложно представить, что пережила семья в течение этой неспокойной ночи. Пожарным пришлось думать, что делать с птицами.
В конце концов, они приняли решение сделать систему желобов через дом и черный вход. Через эти желоба птицы получили бы возможность вылететь на свободу.
Идея оказалась успешной, и более 1000 несчастных стрижей смогли вернуться в небо.
Птицы в камине
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Именно сейчас птицы мигрируют на север, поэтому и пролетают через Южную Калифорнию. Случаи, когда целые стаи могут застрять в каминах, не единичны.