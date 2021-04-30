Напад птахів на камін стався у місцевості Монтесіто. Місцеві мешканці викликали пожежників, бо у їхньому каміні застрягло безліч маленьких птахів.
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Усе це нагадувало сцену із фільмів Хічкока. Пожежна служба прибула на місце та ідентифікувала птахів. Вони виявилися стрижами.
Птахи залітають у дім
Рятувальники сподівалися, що птахи зуміють самостійно вилетіти із димаря. Однак вранці непрохані гості усе ще були в каміні.
Складно уявити, що пережила родина протягом цієї неспокійної ночі. Пожежникам довелося думати, що робити із птахами.
Зрештою, вони прийняли рішення зробити систему жолобів через будинок та чорний вхід. Через ці жолоби птахи отримали б змогу вилетіти на свободу.
Ідея виявилася успішною, і понад 1000 нещасних стрижів змогли повернутися в небо.
Птахи в каміні
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Саме зараз птахи мігрують на північ, тому й пролітають через Південну Каліфорнію. Випадки, коли цілі зграї можуть застрягнути в камінах, є непоодинокими.