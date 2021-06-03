Гении маскировки: 10 собак и котов, которые идеально подходят к интерьеру – смешные фото

3 июня 2021 , 11:23
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Источник:

Duck.show

Иногда домашние любимцы неожиданно выбирают себе место, которое идеально подходит к цвету их шубки. Владельцы этих животных сумели сделать правильное фото в нужный момент.

Мы не знаем, покупали этих животных именно потому, что они подходят к мебели, либо же так произошло случайно. Но эти фотографии обязательно поднимут вам настроение – в этом мы уверены.

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Пушистый диверсант – на него можно наступить / Фото из открытых источников


У этого коврика появился хвост / Фото из открытых источников


Песик идеально подходит к плитке / Фото из открытых источников


Домашний леопард / Фото из открытых источников


Черное на черном / Фото из открытых источников

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Плюшевый диван и плюшевый котик / Фото из открытых источников


Увидел эту постель, а дальше – как в тумане / Фото из открытых источников


Голова все портит / Фото из открытых источников


Мастер домашнего камуфляжа / Фото из открытых источников

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Уютная маскировка / Фото из открытых источников

Автор: Аліна Рудченко