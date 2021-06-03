Ми не знаємо, купували цих тварин саме тому, що вони пасують до меблів, чи так сталося випадково. Але ці фотографії обов'язково піднімуть вам настрій – у цьому ми переконані.
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Майстер домашнього камуфляжу / Фото з відкритих джерел
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