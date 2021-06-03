Ми не знаємо, купували цих тварин саме тому, що вони пасують до меблів, чи так сталося випадково. Але ці фотографії обов'язково піднімуть вам настрій – у цьому ми переконані.

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Пухнастий диверсант – на нього можна наступити
Пухнастий диверсант – на нього можна наступити / Фото з відкритих джерел

У цього килимка з'явився хвіст
У цього килимка з'явився хвіст / Фото з відкритих джерел

Песик ідеально пасує до плитки
Песик ідеально пасує до плитки / Фото з відкритих джерел

Домашній леопард
Домашній леопард / Фото з відкритих джерел

Чорне на чорному
Чорне на чорному / Фото з відкритих джерел

Плюшевий диван та плюшевий котик
Плюшевий диван та плюшевий котик / Фото з відкритих джерел

Побачив цю постіль, а далі – як в тумані
Побачив цю постіль, а далі – як в тумані / Фото з відкритих джерел

Голова все псує
Голова все псує / Фото з відкритих джерел

Майстер домашнього камуфляжу
Майстер домашнього камуфляжу / Фото з відкритих джерел

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Затишне маскування
Затишне маскування / Фото з відкритих джерел