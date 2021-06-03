Мы не знаем, покупали этих животных именно потому, что они подходят к мебели, либо же так произошло случайно. Но эти фотографии обязательно поднимут вам настроение – в этом мы уверены.

Обратите внимание Акция от GOURMET™: регистрируй чеки и выигрывай ценные призы



Пушистый диверсант – на него можно наступить / Фото из открытых источников



У этого коврика появился хвост / Фото из открытых источников



Песик идеально подходит к плитке / Фото из открытых источников



Домашний леопард / Фото из открытых источников



Черное на черном / Фото из открытых источников

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.



Плюшевый диван и плюшевый котик / Фото из открытых источников



Увидел эту постель, а дальше – как в тумане / Фото из открытых источников



Голова все портит / Фото из открытых источников



Мастер домашнего камуфляжа / Фото из открытых источников

Похоже Слишком милые: фото приемных животных, которые растрогают до слез