Мы не знаем, покупали этих животных именно потому, что они подходят к мебели, либо же так произошло случайно. Но эти фотографии обязательно поднимут вам настроение – в этом мы уверены.

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Пушистый диверсант – на него можно наступить
Пушистый диверсант – на него можно наступить / Фото из открытых источников

У этого коврика появился хвост
У этого коврика появился хвост / Фото из открытых источников

Песик идеально подходит к плитке
Песик идеально подходит к плитке / Фото из открытых источников

Домашний леопард
Домашний леопард / Фото из открытых источников

Черное на черном
Черное на черном / Фото из открытых источников

Плюшевый диван и плюшевый котик
Плюшевый диван и плюшевый котик / Фото из открытых источников

Увидел эту постель, а дальше – как в тумане
Увидел эту постель, а дальше – как в тумане / Фото из открытых источников

Голова все портит
Голова все портит / Фото из открытых источников

Мастер домашнего камуфляжа
Мастер домашнего камуфляжа / Фото из открытых источников

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Уютная маскировка
Уютная маскировка / Фото из открытых источников