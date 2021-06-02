Этим собакам и котикам удалось найти свой дом и любящую семью. Теперь они радуют своим видом новых хозяев и регулярно попадают на фото.
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Этот старенький пес впервые спит в доме, да еще и на кровати / Фото Boredpanda
Этих щенков невозможно застать отдельно / Фото Boredpanda
День, когда этого малыша усыновили / Фото Boredpanda
Лучшие друзья / Фото Boredpanda
Малыш, которого нашли на улице, научился позировать в качестве модели / Фото Boredpanda
Малыш Суши Ролл / Фото Boredpanda
Этот котик плакал под окном и его забрали домой / Фото Boredpanda
Такой стала собака через неделю после усыновления / Фото Boredpanda
В приюте котенок залез в капюшон к будущему папе и там уснул / Фото Boredpanda
Счастливый пес, которого забирают домой / Фото Boredpanda
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Его усыновили несколько дней назад и он теперь спит только так / Фото Boredpanda