Этим собакам и котикам удалось найти свой дом и любящую семью. Теперь они радуют своим видом новых хозяев и регулярно попадают на фото.

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Этот старенький пес впервые спит в доме, да еще и на кровати
Этот старенький пес впервые спит в доме, да еще и на кровати / Фото Boredpanda

Этих щенков невозможно застать отдельно
Этих щенков невозможно застать отдельно / Фото Boredpanda

День, когда этого малыша усыновили
День, когда этого малыша усыновили / Фото Boredpanda

лучшие друзья
Лучшие друзья / Фото Boredpanda

Малыш, которого нашли на улице, научился позировать в качестве модели
Малыш, которого нашли на улице, научился позировать в качестве модели / Фото Boredpanda

Малыш Суши Ролл
Малыш Суши Ролл / Фото Boredpanda

Этот котик плакал под окном и его забрали домой
Этот котик плакал под окном и его забрали домой / Фото Boredpanda

Такой стала собака через неделю после усыновления
Такой стала собака через неделю после усыновления / Фото Boredpanda

В приюте котенок залез в капюшон к будущему папе и там уснул
В приюте котенок залез в капюшон к будущему папе и там уснул / Фото Boredpanda

Счастливый пес, которого забирают домой
Счастливый пес, которого забирают домой / Фото Boredpanda

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Его усыновили несколько дней назад и он теперь спит только так
Его усыновили несколько дней назад и он теперь спит только так / Фото Boredpanda