Этим собакам и котикам удалось найти свой дом и любящую семью. Теперь они радуют своим видом новых хозяев и регулярно попадают на фото.

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Этот старенький пес впервые спит в доме, да еще и на кровати / Фото Boredpanda



Этих щенков невозможно застать отдельно / Фото Boredpanda



День, когда этого малыша усыновили / Фото Boredpanda

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Лучшие друзья / Фото Boredpanda



Малыш, которого нашли на улице, научился позировать в качестве модели / Фото Boredpanda



Малыш Суши Ролл / Фото Boredpanda



Этот котик плакал под окном и его забрали домой / Фото Boredpanda



Такой стала собака через неделю после усыновления / Фото Boredpanda



В приюте котенок залез в капюшон к будущему папе и там уснул / Фото Boredpanda



Счастливый пес, которого забирают домой / Фото Boredpanda

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