Цим песикам і котикам пощастило знайти свій дім та люблячу сім'ю. Тепер вони тішать своїм виглядом нових господарів та регулярно потрапляють на фото.

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Цей старенький пес вперше спить в домі, та ще й на ліжку / Фото Boredpanda



Цих цуценят неможливо застати окремо / Фото Boredpanda



День, коли цього малюка усиновили / Фото Boredpanda

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Найкращі друзі / Фото Boredpanda



Малюк, якого знайшли на вулиці, навчився позувати як модель / Фото Boredpanda



Малюк Суші Рол / Фото Boredpanda



Цей котик плакав під вікном і його забрали додому / Фото Boredpanda



Таким став собака через тиждень після всиновлення / Фото Boredpanda



В притулку кошеня залізло в капюшон до майбутнього тата і там заснуло / Фото Boredpanda



Щасливий пес, якого забирають додому / Фото Boredpanda

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Його всиновили кілька днів тому і він тепер спить тільки так / Фото Boredpanda