Цим песикам і котикам пощастило знайти свій дім та люблячу сім'ю. Тепер вони тішать своїм виглядом нових господарів та регулярно потрапляють на фото.

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Цей старенький пес вперше спить в домі, та ще й на ліжку
Цей старенький пес вперше спить в домі, та ще й на ліжку / Фото Boredpanda

Цих цуценят неможливо застати окремо
Цих цуценят неможливо застати окремо / Фото Boredpanda

День, коли цього малюка усиновили
День, коли цього малюка усиновили / Фото Boredpanda

Найкращі друзі
Найкращі друзі / Фото Boredpanda

Малюк, якого знайшли на вулиці, навчився позувати як модель
Малюк, якого знайшли на вулиці, навчився позувати як модель / Фото Boredpanda

Малюк Суші Рол
Малюк Суші Рол / Фото Boredpanda

Цей котик плакав під вікном і його забрали додому
Цей котик плакав під вікном і його забрали додому / Фото Boredpanda

Таким став собака через тиждень після всиновлення
Таким став собака через тиждень після всиновлення / Фото Boredpanda

В притулку кошеня залізло в капюшон до майбутнього тата і там заснуло
В притулку кошеня залізло в капюшон до майбутнього тата і там заснуло / Фото Boredpanda

Щасливий пес, якого забирають додому
Щасливий пес, якого забирають додому / Фото Boredpanda

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Його всиновили кілька днів тому і він тепер спить тільки так
Його всиновили кілька днів тому і він тепер спить тільки так / Фото Boredpanda