Їхня дружба спалахнула буквально з першого погляду. Як розповіли працівники притулку ЗМІ, це досить незвичне приятелювання, але дуже потрібне такому особливому песику.
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Як тварини опинилися в одному притулку
У провінції Онтаріо діє Ферма свободи Шарлоти. Туди потрапляють здебільшого тварини із ферм, які отримали травми чи народилися з вадами здоров'я. Про тварин тут дбають та реабілітують.
Одного дня у притулок потрапило цуценя Вінні, від якого відмовилися власники. У нього немає передніх лапок і погано сформована грудна клітина. Вінні небезпечно бавитися з іншими собаками, оскільки ті можуть його травмувати. Його чекає складна операція із реконструкції ребер.
Вінні ходить у спеціальному возику / Фото з Charlotte`s freedom farm
Майже одночасно з Вінні до притулку потрапила свинка Вілма. Її знайшли просто на вулиці, де вона самотньо блукала. Рятівники припускають, що вона просто випала з вантажівки для перевезення худоби.
Вілма самотньо блукала серед вулиць / Фото з Charlotte`s freedom farm
"Вони завжди у режимі гри"
Коли Вінні і Вілма вперше побачилися – одразу ж почали бавитися. Між ними не було жодної ворожнечі чи перестороги. Вони просто як деталі мозаїки складися у пазл дружби. Офіційно їх проголосили найкращими друзями і дозволили гратися.
Вілма і Вінні, який намагається її вкусити за ратицю / Фото з Charlotte`s freedom farm
Звісно, ігри з поросям для Вінні значно безпечніші, ніж з іншими собаками. Втім, задля спокою, їх все одно не залишають без нагляду. Як розповіла працівниця притулку Лорен Едвардс, щойно Вінні і Вілма бачать один одного – одразу ж переходять у режим гри.
Режим спільного сну теж є / Фото з Charlotte`s freedom farm
Вілма, безумовно, була саме тим, чого потребував Вінні. Він же у свою чергу, їй дуже допоміг адаптуватися у новому домі. Порося перебуває у карантині від інших свиней, і якби не Вінні, могла б почуватися дуже самотньою.
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Незабаром Вілма виросте і буде у декілька разів більшою за Вінні. Наглядачам у притулку дуже цікаво, як буде надалі розвиватися їхня дружба. Вони припускають, що це буде весело.