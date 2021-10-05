Їхня дружба спалахнула буквально з першого погляду. Як розповіли працівники притулку ЗМІ, це досить незвичне приятелювання, але дуже потрібне такому особливому песику.

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Як тварини опинилися в одному притулку

У провінції Онтаріо діє Ферма свободи Шарлоти. Туди потрапляють здебільшого тварини із ферм, які отримали травми чи народилися з вадами здоров'я. Про тварин тут дбають та реабілітують.

Одного дня у притулок потрапило цуценя Вінні, від якого відмовилися власники. У нього немає передніх лапок і погано сформована грудна клітина. Вінні небезпечно бавитися з іншими собаками, оскільки ті можуть його травмувати. Його чекає складна операція із реконструкції ребер.



Вінні ходить у спеціальному возику / Фото з Charlotte`s freedom farm

Майже одночасно з Вінні до притулку потрапила свинка Вілма. Її знайшли просто на вулиці, де вона самотньо блукала. Рятівники припускають, що вона просто випала з вантажівки для перевезення худоби.



Вілма самотньо блукала серед вулиць / Фото з Charlotte`s freedom farm

У світі ще стільки всього, що можна вивчати чи не щодня. Зокрема, флора та фауна, які багаті на дивовижі. Та навіть домашні улюбленці, яких ми бачимо щодня, вміють дивувати. Особливо, випрошуючи порцію корму Purina®, який не тільки смачний, але й корисний.

"Вони завжди у режимі гри"

Коли Вінні і Вілма вперше побачилися – одразу ж почали бавитися. Між ними не було жодної ворожнечі чи перестороги. Вони просто як деталі мозаїки складися у пазл дружби. Офіційно їх проголосили найкращими друзями і дозволили гратися.



Вілма і Вінні, який намагається її вкусити за ратицю / Фото з Charlotte`s freedom farm

Звісно, ігри з поросям для Вінні значно безпечніші, ніж з іншими собаками. Втім, задля спокою, їх все одно не залишають без нагляду. Як розповіла працівниця притулку Лорен Едвардс, щойно Вінні і Вілма бачать один одного – одразу ж переходять у режим гри.



Режим спільного сну теж є / Фото з Charlotte`s freedom farm

Вілма, безумовно, була саме тим, чого потребував Вінні. Він же у свою чергу, їй дуже допоміг адаптуватися у новому домі. Порося перебуває у карантині від інших свиней, і якби не Вінні, могла б почуватися дуже самотньою.

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Незабаром Вілма виросте і буде у декілька разів більшою за Вінні. Наглядачам у притулку дуже цікаво, як буде надалі розвиватися їхня дружба. Вони припускають, що це буде весело.

Нагадаємо нещодавню історію незвичної дружби із Бельгії. Троє осиротілих оленят, опинившися у притулку, потоваришували із кошеням. Він тулиться до парнокопитних друзів, проводить з ними весь час і навіть спить.