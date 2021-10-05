Их дружба вспыхнула буквально с первого взгляда. Как рассказали работники приюта СМИ, это довольно необычная связь, но очень нужная такому особенному песику.

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Как животные оказались в одном приюте

В провинции Онтарио действует Ферма свободы Шарлотты. Туда попадают в основном животные с ферм, получившие травмы или врожденные физические недостатки. О животных здесь заботятся и реабилитируют.

Однажды в приют попал щенок Винни, от которого отказались владельцы. У него нет передних лапок и плохо сформированная грудная клетка. Винни опасно играть с другими собаками, так как они могут его травмировать. Его ждет сложная операция по реконструкции ребер.

Винни без кавычек
Винни ходит в специальной тележке / Фото с Charlotte`s freedom farm

Почти одновременно с Винни в приют попала свинка Вилма. Ее нашли прямо на улице, где она одиноко бродила. Спасатели предполагают, что она просто выпала из грузовика для перевозки скота.

поросенок Вилма
Вилма одиноко бродила среди улиц / Фото с Charlotte`s freedom farm

"Они всегда в режиме игры"

Когда Винни и Вилма впервые увиделись – сразу же начали играть. Между ними не было никакой вражды или предостережения. Они просто как детали мозаики сложись в пазл дружбы. Официально их провозгласили лучшими друзьями и позволили играть вместе.

Поросенок и щенок
Вилма и Винни, который пытается ее укусить за копыто / Фото с Charlotte`s freedom farm

Конечно, игры с поросенком для Винни значительно безопаснее, чем с другими собаками. Впрочем, для спокойствия, их все равно не оставляют без присмотра. Как рассказала сотрудница приюта Лорен Эдвардс, только Винни и Вилма видят друг друга – сразу же переходят в режим игры.

Режим совместного сна
Режим совместного сна тоже есть / Фото с Charlotte`s freedom farm

Вилма, безусловно, была именно тем, чего нуждался Винни. Он в свою очередь, ей очень помог адаптироваться в новом доме. Поросенок находится в карантине от других свиней, и если бы не Винни, она могла бы чувствовать себя очень одинокой.

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Вскоре Вилма вырастет и будет в несколько раз больше Винни. Надзирателям в приюте очень интересно, как будет в дальнейшем развиваться их дружба. Они предполагают, что это будет весело.