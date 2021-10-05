З самого народження Тео оточений домашніми улюбленцями: Самсоном, Чарлі та Шеа. Мама хлопчика, яку звати Джессіка, навіть пожартувала, що її син такий близький з тваринами, бо, напевно, думає, що він теж собака.

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Батьки зізналися, що спочатку нервували, адже не знали як собаки відреагують на новонароджену дитину. Проте їх заспокоїла любов, яку тварини одразу почали демонструвати до Тео.

Голдендудли неймовірно доброзичливі собаки. Їм дуже потрібна соціалізація, взаємодія та увага господарів. Крім того, вони люблять обійматися та бути поруч з близькими, щоб вони не робили.

Дивіться фото дружби собак з хлопчиком:

На аккаунт жінки в інстаграм, де вона публікує фото та відео з малюком і його друзями, підписався понад 1 мільйон користувачів.

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У коментарях люди захоплюються дружбою дитини та 3 золотистих голдендудлів:

"Тео завжди виглядає таким щасливим і задоволеним".

"Це чарівно. Я з нетерпінням щодня чекаю нові відео".

"Хороші обійми можуть розв'язати ваші проблеми".

"Обійми – це мовчазний спосіб сказати, як багато ти значиш для мене".

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.