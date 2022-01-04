Техаська дитяча лікарня вирішила порадувати своїх найменших пацієнтів. Хвостатий "десант" завітав до закладу несподівано, чим дуже потішив малюків.

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Собаки й власники в однакових костюмах / Фото з інстаграму texaschildrens

Собаки породи золотистий ретривер – добрі гіганти, які обожнюють і дітей, і дорослих. Саме тому 4 песики-терапевти Ельза, Пінто, Плутон та Бейлі відвідують тих, кому так не вистачає уваги.

Щоб створити атмосферу свята і собаки, і власники одягнули однакові піжами в чорно-червону клітинку. Діти не тільки дивилися на тварин, а й мали змогу погладити та обійняти ретриверів.



Діти були дуже здивовані таким гостям / Фото з інстаграму texaschildrens

Візит собак приніс дітям чимало радощів. Батьки розповідають, що їх малюки були у захваті та не могли приховати посмішок.

Собака – це вірний друг, що завжди поруч. Однак йому теж потрібна ваша підтримка! Подбайте про те, аби ваш песик завжди був радісним та здоровим. Обирайте для нього збалансоване харчування від Purina®, що містить усі необхідні його організму поживні речовини.

Собаки працюють у різних лікарнях

4 чарівних песика є членами програми Pawsitive Play. Її мета – покращувати емоційне самопочуття пацієнтів у лікарнях.



Пацієнти із задоволенням спілкувалися з собаками / Фото з інстаграму texaschildrens

Собаки-терапевти надають підтримку тим, у кого можуть бути проблеми з перебуванням у лікарні, новим діагнозом або певною медичною процедурою,

– розповідають у Техаській лікарні.

Програма працює з 2016 року. Собак для неї навчають протягом тривалого часу і всі вони наполегливо працюють повний робочий день у різних лікарнях.



Ретриверы дарують маленьким пацієнтам радість та емоційну підтримку / Фото з інстаграму texaschildrens

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