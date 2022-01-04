Техаська дитяча лікарня вирішила порадувати своїх найменших пацієнтів. Хвостатий "десант" завітав до закладу несподівано, чим дуже потішив малюків.
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Собаки й власники в однакових костюмах / Фото з інстаграму texaschildrens
Собаки породи золотистий ретривер – добрі гіганти, які обожнюють і дітей, і дорослих. Саме тому 4 песики-терапевти Ельза, Пінто, Плутон та Бейлі відвідують тих, кому так не вистачає уваги.
Щоб створити атмосферу свята і собаки, і власники одягнули однакові піжами в чорно-червону клітинку. Діти не тільки дивилися на тварин, а й мали змогу погладити та обійняти ретриверів.
Діти були дуже здивовані таким гостям / Фото з інстаграму texaschildrens
Візит собак приніс дітям чимало радощів. Батьки розповідають, що їх малюки були у захваті та не могли приховати посмішок.
Собаки працюють у різних лікарнях
4 чарівних песика є членами програми Pawsitive Play. Її мета – покращувати емоційне самопочуття пацієнтів у лікарнях.
Пацієнти із задоволенням спілкувалися з собаками / Фото з інстаграму texaschildrens
Собаки-терапевти надають підтримку тим, у кого можуть бути проблеми з перебуванням у лікарні, новим діагнозом або певною медичною процедурою,
– розповідають у Техаській лікарні.
Програма працює з 2016 року. Собак для неї навчають протягом тривалого часу і всі вони наполегливо працюють повний робочий день у різних лікарнях.
Ретриверы дарують маленьким пацієнтам радість та емоційну підтримку / Фото з інстаграму texaschildrens
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