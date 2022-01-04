На платформі Reddit користувачі запустили тренд, де публікують дописи зі своїми домашніми улюбленцями. Відомо, що основна мета – переконати людей не боятися забирати тварин з вулиці додому.

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"Зустрічайте Джека. Попередні власники відмовились від нього, але, здається, хлопчик в захваті від нової домівки".



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"Сидр нарешті знайшов постійну родину!".



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"Її обличчя, коли вона зрозуміла, що їде додому".



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"Її звуть Белла, 4 роки вона провела в притулку. Їй вже 14 та в неї немає зубів, але вона прекрасна".



Фото Reddit​

"Це Чарлі. Виявилося, що він не любить довгі прогулянки".



Фото Reddit​

"Врятував цього милого хлопчика сьогодні. Перший день в родині!".



Фото Reddit​

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"Мої нові друзі чекають, поки я кину м’ячик".



Фото Reddit​

"Його звуть Нік Фьюрі. У нього було важке життя, але тепер він в теплі та любові".



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Щоб улюбленці залишалися здоровими сьогодні й завтра, їм потрібно забезпечити 100% поживних речовин. Purina® робить продукти, які подобаються котам, водночас забезпечуючи харчування, яке сприяє їхньому здоров'ю та благополуччю.

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