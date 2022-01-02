Без цих кумедних тваринок свята точно не були б такими веселими. А тому господарі не сердяться, а тільки роблять чудові фото своїх чотирилапих.
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