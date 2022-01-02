Без цих кумедних тваринок свята точно не були б такими веселими. А тому господарі не сердяться, а тільки роблять чудові фото своїх чотирилапих.

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Кумедні домашні тварини на Новий рік
Фото Boredpanda

Песик та власниця одержали парні піжами

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Фото Boredpanda

Цей кіт боїться мандаринів, тому власник зробив "силове поле" довкола ялинки

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Фото Boredpanda

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Кумедні домашні тварини на Новий рік
Фото Boredpanda

Хотів допомогти, але стало страшно

Кумедні домашні тварини на Новий рік
Фото Boredpanda

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Кумедні домашні тварини на Новий рік
Фото Boredpanda

Ці котики намагаються зіпсувати свято

Кумедні домашні тварини на Новий рік
Фото Boredpanda

Досліджують невідомий об'єкт

Кумедні домашні тварини на Новий рік
Фото Boredpanda

Цей котик покращив вертеп

Кумедні домашні тварини на Новий рік
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Кумедні домашні тварини на Новий рік
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Фото Boredpanda

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