Без этих забавных животных праздники точно не были бы такими веселыми. А потому хозяева не сердятся, а только делают отличные фото своих четырехлапых.

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Забавные домашние животные на Новый год
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Этот кот ненавидит праздники

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Песик и владелица получили парные пижамы

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Этот кот боится мандаринов, поэтому владелец сделал "силовое поле" вокруг елки

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Лучшее украшение для елки

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Хотел помочь, но стало страшно

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Типичное семейное фото

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Эти котики пытаются испортить праздник

Забавные домашние животные на Новый год
Фото Boredpanda

Исследуют неизвестный объект

Забавные домашние животные на Новый год
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Этот котик улучшил вертеп

Забавные домашние животные на Новый год
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Лучшие подарочки

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