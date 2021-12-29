Мы понимаем некоторых песиков и котиков – не каждый захочет носить костюм эльфа или участвовать в новогодней фотосессии. А елка с блестящими игрушками вообще отвлекает внимание от главной ценности в доме – милого кота.

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Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для удовлетворения всех потребностей животных.

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