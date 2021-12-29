Мы понимаем некоторых песиков и котиков – не каждый захочет носить костюм эльфа или участвовать в новогодней фотосессии. А елка с блестящими игрушками вообще отвлекает внимание от главной ценности в доме – милого кота.

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#1

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#2

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#3

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#4

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#5

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#6

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#7

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#8

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#9

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#10

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#11

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#12

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#13

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#14

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#15

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#16

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#17

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#18

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

#19

Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

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Этим домашним питомцам не нравится Новый год
Фото Reddit

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