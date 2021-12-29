Известно, что Кирби – это неядовитая змея из семьи ужевых. Он альбинос и поэтому его тело не имеет характерной пигментации, а глаза красной окраски.

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Такой внешний вид гармонично сочетался с праздничной шапкой Санты, которую хозяева сделали из пластилина. Закрепить ее на голове Кирби помогло несколько капель воды.

Казалось, что ужу понравился его новогодний аксессуар, ведь он вел себя дружелюбно и с радостью приполз на руку хозяину.

Смотрите видео: уж с шапочкой Санты

В комментариях под видео люди оставляли Кирби комплименты, называя его милейшим.

"Почему люди боятся змей? Посмотрите на этого малыша, который дарит рождественское настроение".

"Я не люблю змей, но это самое милое видео на свете!".

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