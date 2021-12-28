Камера наблюдения на доме в городке Эстес-Парк дважды зафиксировала лося, который звонит в дверь и убегает. То, что это одно и то же животное, выяснилось благодаря уникальной форме рогов.
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Впервые позвонил в ноябре
Впервые животное появилось в ноябре. Тогда лесной красавец походил у двери, пытался съесть растения в горшках и ткнул носом в звонок.
После того лось заинтересовался рождественским венком и решил понюхать его. Изучив все, зверь пошел обратно в лес.
Лось позвонил в дверь дома: смотрите видео
Вернулся через месяц
На этот раз животное пришло вечером / Скриншот с видео
Поскольку лосю не открыли дверь, он "решил" вернуться снова. Это произошло в декабре, спустя почти месяц после первого визита.
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В этот раз камера зафиксировала животное вечером. Любознательный зверь снова осторожно ступил на крыльцо, понюхал все, позвонил в дверь и ушел.
Любопытный лось вернулся снова / Скриншот с видео
Владелец дома Джеймс Джонелл заявил, что это был тот же лось, который приходил и в первый раз – животное легко узнать по характерным рогам.
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