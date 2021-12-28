Камера наблюдения на доме в городке Эстес-Парк дважды зафиксировала лося, который звонит в дверь и убегает. То, что это одно и то же животное, выяснилось благодаря уникальной форме рогов.

Вам понравятся Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Впервые позвонил в ноябре

Впервые животное появилось в ноябре. Тогда лесной красавец походил у двери, пытался съесть растения в горшках и ткнул носом в звонок.

После того лось заинтересовался рождественским венком и решил понюхать его. Изучив все, зверь пошел обратно в лес.

Лось позвонил в дверь дома: смотрите видео

Животные могут с легкостью рассмешить своими гримасами или проказами. Еще большее удовольствие – наблюдать за собственными домашними питомцами, о которых заботиться легко с Purina®. Сбалансированный корм с питательными веществами не только утолит их голод, но и взбодрит. Следовательно, хорошие фото и видео вам гарантированы. Вернулся через месяц



На этот раз животное пришло вечером / Скриншот с видео

Поскольку лосю не открыли дверь, он "решил" вернуться снова. Это произошло в декабре, спустя почти месяц после первого визита.

Интересно Природа постаралась: 10 животных с очень оригинальной внешностью – яркие фото

В этот раз камера зафиксировала животное вечером. Любознательный зверь снова осторожно ступил на крыльцо, понюхал все, позвонил в дверь и ушел.



Любопытный лось вернулся снова / Скриншот с видео

Владелец дома Джеймс Джонелл заявил, что это был тот же лось, который приходил и в первый раз – животное легко узнать по характерным рогам.