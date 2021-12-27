Мы точно знаем, что для любящих хозяев каждый любимец – единственный и самый лучший. Но над этими котами, собаками и коровами природа особенно постаралась.

Актуально Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Двуликая собака



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Шапочка для ушек



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Забавный "отпечаток" на языке



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У этого котика есть лишние пальчики



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Кот с сердечком на лапах



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Лошадь с впечатляющей окраской



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Кот со стрелочкой в ​​интересном месте



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Цифра 7 на голове теленка



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А этот котик имеет белые пятнышки из-за витилиго



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Милый щенок с "лапкой" на носу



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