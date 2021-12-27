Мы точно знаем, что для любящих хозяев каждый любимец – единственный и самый лучший. Но над этими котами, собаками и коровами природа особенно постаралась.

Актуально Эксклюзивные подарки для котиков: какой новинкой можно порадовать любимца

Двуликая собака

Фото уникальных домашних животных
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Шапочка для ушек

Фото уникальных домашних животных
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Забавный "отпечаток" на языке

Фото уникальных домашних животных
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У этого котика есть лишние пальчики

Фото уникальных домашних животных
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Кот с сердечком на лапах

Фото уникальных домашних животных
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Лошадь с впечатляющей окраской

Фото уникальных домашних животных
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Кот со стрелочкой в ​​интересном месте

Фото уникальных домашних животных
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Цифра 7 на голове теленка

Фото уникальных домашних животных
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А этот котик имеет белые пятнышки из-за витилиго

Фото уникальных домашних животных
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Милый щенок с "лапкой" на носу

Фото уникальных домашних животных
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В поисках хозяина собака проплыла 10 километров по Днестру: смотрите видео