Собака, которую назвали Лулу, пытался показать свое очарование. Все для того, чтобы хозяин дал кусочек своего ужина.
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Чтобы выпросить еду, домашний любимец пытался использовать один из наиболее убедительных методов: смотрел такими глазами, что отказать Лулу было действительно сложно. "Уговоры" четырехлапого – хозяева сняли на камеру.
"Лулу – умелый нищий, когда дело касается еды. Его техника оказалась рабочей на все 100%", — подписали видео.
Люди активно комментировали ролик, утверждая, что пес очень мил.
- "Я бы отдала ему все, что у меня есть".
- "Я бы отдал Лулу всю свою тарелку. Держи, малыш".
- "Я искренне надеюсь, что он все-таки поел".
- "Боже, он так мил, и он это знает".
Смотрите видео: как собака пытался выпросить еду
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