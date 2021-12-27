Собака, якого назвали Лулу, намагався показати свою чарівність. Усе для того, аби господар дав шматочок своєї вечері.
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Аби випросити їжу, домашній улюбленець намагався використати один з найбільш переконливих методів: дивився такими очима, що відмовити Лулу було дійсно складно. "Вмовляння" чотирилапого – господарі зняли на камеру.
"Лулу – вмілий жебрак, коли справа стосується їжі. Його техніка виявилася робочою на всі 100%", - підписали відео.
Люди активно коментували ролик, стверджуючи, що пес надзвичайно милий.
- "Я б віддала йому все, що в мене є".
- "Я б віддав Лулу всю свою тарілку. Тримай, малюк".
- "Я щиро сподіваюся, що він все-таки поїв".
- "Боже, він такий милий, і він це знає".
Дивіться відео: як собака намагався випросити їжу
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