Милкшейк не похож на других мопсов, ведь имеет шерсть с розовым оттенком и ярко-голубые глаза. Мария Де Дозса увидела собаку в возрасте 6 недель и не смогла ее не забрать.
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"Я взяла ее на руки, а она лизнула меня в нос. С этого момента я знала, что мы созданы друг для друга", – вспомнила Мария Де Дозса.
Смотрите фото Милкшейк из инстаграм:
Хозяйка завела для четырехлапой страницу в социальной сети инстаграм, ведь Милкшейк очень любил внимание. На страницу мопса подписалось более 110 тысяч пользователей. Собаку узнают во время прогулок с хозяйкой, а также она посещает различные мероприятия.
Смотрите видео с уникальным мопсом:
Причина необычной окраски мопса
Цвет Милкшейк связан с лейкизмом – это генетическая мутация, которая приводит к тому, что волосяной покров становится белым, а кожа под ним розовой. Причиной этого является отсутствие в нем клеток-меланоцитов.
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