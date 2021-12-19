Видео, где Скотт Хаббард и его чихуахуа-метис Грейси готовятся к Новому году, быстро стало вирусным. Очаровательное животное, которое спокойно лежит, пока хозяин украшает ее бантиком и оберткой, тронуло сеть.
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Традиция Грейси и Скотта началась еще в прошлом году, когда клип с милым песиком, который превращается в подарок, набрал почти 8 миллионов просмотров.
Используя лист бумаги для подарков, скотч и бант для декора, Хаббард осторожно заворачивает послушную чихуахуа. Похоже, животному нравятся такие праздничные приготовления – все время она спокойно лежит и не мешает владельцу, якобы улыбаясь на камеру.
Милое видео стало чрезвычайно популярным – его просмотрели более 40 миллионов человек.
Каждый год я заворачиваю свою собаку, чтобы напомнить нам обоим о ее даре,
– сказал Хаббард.
Грейси стала звездой соцсетей / Фото Скотт Хаббард
Что известно о Грейси
Метис чихуахуа и дворняжки уже 8 лет радует свое окружение. В 2004 году Скотт спас Грейси из центра по уходу за животными Пима в американском Тусоне, штат Аризона.
Животное сразу покорило нового хозяина своим послушанием и спокойным характером. Теперь Грейси радует еще и почти 8 миллионов фолловеров в тиктоке своим забавным поведением.