Відео, де Скотт Хаббард та його чихуахуа-метис Грейсі готуються до Нового року, швидко стало вірусним. Чарівна тварина, яка спокійно лежить, поки господар прикрашає її бантиком та обгорткою, зворушила соцмережу.
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Традиція Грейсі та Скотта почалася ще минулого року, коли кліп з милим песиком, який перетворюється на подарунок, набрав майже 8 мільйонів переглядів.
Використовуючи аркуш паперу для подарунків, скотч та бант для декору, Хаббард обережно загортає слухняну чихуахуа. Схоже, тваринці подобаються такі святкові приготування – весь час вона спокійно лежить та не заважає власнику, нібито посміхаючись на камеру.
Миле відео стало надзвичайно популярним – його переглянули понад 40 мільйонів осіб.
Щороку я загортаю свою собаку, щоб нагадати нам обом про її дар,
– сказав Хаббард.
Грейсі стала зіркою соцмереж / Фото Скотт Хаббард
Що відомо про Грейсі
Метис чихуахуа та дворняжки вже 8 років тішить своє оточення. У 2004 році Скотт врятував Грейсі з центру догляду за тваринами Піма в американському Тусоні, штат Аризона.
Тварина одразу підкорила нового господаря своєю слухняністю та спокійним характером. Тепер Грейсі тішить ще й майже 8 мільйонів фоловерів у тіктоці своєю кумедною поведінкою.