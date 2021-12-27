Ми точно знаємо, що для люблячих господарів кожен улюбленець — єдиний і найкращий. Але над цими котами, собаками й коровами природа особливо постаралася.
Актуально Ексклюзивні подарунки для котиків: якою новинкою можна потішити улюбленця
Дволикий собака
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Шапочка для вушок
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Кумедний "відбиток" на язиці
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У цього котика є зайві пальчики
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Кіт із сердечком на лапах
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Кінь з вражаючим забарвленням
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Кіт зі стрілочкою в цікавому місці
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Цифра 7 на голові теляти
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А цей котик має білі плямки через вітиліго
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Миле цуценя з "лапкою" на носі
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У пошуках господаря собака проплив 10 кілометрів Дністром: дивіться відео