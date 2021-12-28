Камера спостереження на будинку в містечку Естес-Парк двічі зафіксувала лося, який дзвонить у двері й тікає. Те, що це одна й та ж тварина, з'ясували завдяки унікальній формі рогів.
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Вперше подзвонив у листопаді
Вперше тварина з'явилася у листопаді. Тоді лісовий красень походив біля дверей, намагався з'їсти рослини в горщиках та тицьнув носом у дзвінок.
Після того лось зацікавився різдвяним віночком і вирішив понюхати його. Дослідивши усе, звір пішов назад до лісу.
Лось подзвонив у двері будинку: дивіться відео
Повернувся через місяць
Цього разу тварина прийшла ввечері / Скриншот з відео
Оскільки лосю не відчинили двері, він "вирішив" повернутися знову. Це сталося в грудні, майже через місяць після першого візиту.
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Цього разу камера зафіксувала тварину ввечері. Допитливий звір знову обережно ступив на ґанок, понюхав усе, подзвонив у двері й пішов.
Допитливий лось повернувся знову / Скриншот з відео
Власник будинку Джеймс Джонелл заявив, що це був той же лось, який приходив і вперше – тварину легко впізнати за характерними рогами.
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