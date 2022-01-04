Техасская детская больница решила порадовать своих самых маленьких пациентов. Хвостатый "десант" посетил заведение неожиданно, чем очень порадовал малышей.

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Собаки и владельцы в одинаковых костюмах / Фото с инстаграма texaschildrens

Собаки породы золотистый ретривер – добрые гиганты, которые обожают и детей, и взрослых. Именно поэтому 4 песика-терапевта Эльза, Пинто, Плутон и Бейли посещают тех, кому так не хватает внимания.

Чтобы создать атмосферу праздника и собаки, и владельцы надели одинаковые пижамы в черно-красную клеточку. Дети не только смотрели на животных, но и смогли погладить и обнять ретриверов.



Дети были очень удивлены таким гостям / Фото с инстаграма texaschildrens

Визит собак принес детям немало радости. Родители рассказывают, что их малыши были в восторге и не могли скрыть улыбок.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваша собачка всегда была радостной и здоровой. Выбирайте для нее сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые организму питательные вещества.

Собаки работают в разных больницах

4 удивительных песика являются членами программы Pawsitive Play. Ее цель – улучшать эмоциональное самочувствие пациентов в больницах.



Пациенты с удовольствием общались с собаками / Фото с инстаграма texaschildrens

Собаки-терапевты поддерживают тех, у кого могут быть проблемы с пребыванием в больнице, новым диагнозом или определенной медицинской процедурой,

– рассказывают в Техасской больнице.

Программа работает с 2016 года. Собак для нее учат в течение длительного времени и все они упорно трудятся полный рабочий день в разных больницах.



Ретриверы дарят маленьким пациентам радость и эмоциональную поддержку / Фото с инстаграма texaschildrens

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