Полярники показали пінгвіна, який відчайдушно намагається злетіти

Донести це до нас вирішив навіть мешканець станції Академіка Вернадського – пінгвінчик, який теж має мрію і робить все для її здійснення. Відповідне відео опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

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На опублікованому відео видно, як пінгвін Аделі відчайдушно раз за разом змахує крильцями в надії злетіти. Але, на жаль, поки йому це не вдається. Попри все, він не здається і продовжує знову і знову. Ніколи не опускайте крильця! Навіть якщо зараз ви не можете літати, це не заважає вам про це мріяти і діяти. Одного дня навіть найнеймовірніші мрії можуть стати реальністю,

– неначе каже це відчайдушне пінгвінятко Аделі.