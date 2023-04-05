Поліцейський витягнув песика з водяної пастки
Так, 5 квітня вранці один із поліцейських врятував собаку із водяної пастки. Про це повідомили у Національній поліції України.
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Пресслужба відомства опублікувала фото, на якому видно як охоронець порядку виносить із води по затопленому мосту налякану собаку. Ймовірно, чотирилапий не зміг сам впоратися із власним порятунком, тож у цьому йому допоміг поліцейський.
Хочемо почати ранок з цієї світлини. Наш поліцейський рятує песика з водяної пастки у Краматорському районі,
– йдеться у повідомленні.
У поліції додали, що рятують і допомагають, адже важливе кожне життя.
Поліцейський рятує песика з водяної пастки у Краматорському районі / Фото Нацполіція
Як відбувалася рятувальна операція: дивіться відео
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