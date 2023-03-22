Поліцейські Київщини допомогли врятувати поранену зайчиху

Наразі тварина залишатиметься у притулку для проходження реабілітації. Про це повідомляє патрульна поліція Борисполя.

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Вчора, 20 березня, близько 23:00 до патрульних звернувся працівник автозаправної станції. Він повідомив, що неподалік виявив тварину, а саме зайчиху, яка, ймовірно, постраждала від наїзду транспортного засобу.



Поліцейські Київщини допомогли врятувати поранену зайчиху / Фото поліція Київської області​

Заявник зловив та посадив травмовану тварину в коробку.

Поліцейські Олег Кияшко та Федір Тодосієнко не залишились осторонь й вирішили допомогти. За допомогою соціальних мереж інспекторам вдалося знайти контакти притулку для диких тварин. Охоронці порядку доправили тварину до закладу, де передали фахівцям,

– йдеться у повідомленні.

Зайчиху оглянули та надали їй необхідну допомогу. Надалі тваринка залишатиметься в притулку для проходження реабілітації.

Київські поліцейські врятували котика

Поліцейські Києва в Голосіївському районі врятували котика. Тваринка була дуже налякана, коли намагалася звільнитися з пастки, що була у неї на голові.

Охоронці порядку Владислав Чернишенко, Вадим Петрачук та Аліна Харитонова під час патрулювання помітили на дорозі кошеня, яке застрягло головою в банці. Ймовірно, тваринка шукала їжу та потрапила у біду. Інспектор Петрачук обережно зняв банку та звільнив чотирилапого. Врятований котик втік у двори.