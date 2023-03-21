Маленький кенгуру був врятований поліцейськими Минулого тижня поліція Квінсленда опублікувала відео, на якому показано, як офіцери патрулювали воду в Берктауні за житловим масивом, де вони помітили Джої, який відчайдушно потребував допомоги. Дивіться також Застряг головою в банці: київські поліцейські врятували котика

Поліція повідомила, що гелікоптер літав над водою в той момент і побачив двох великих крокодилів, які ховалися неподалік. Кенгуру мав всі шанси дістатися їм на обід, але, на щастя, трагедії не сталося. Поліцейські дісталися до дитинчати та вивезли його на сушу.

Гей, тсс, все гаразд, друже,

– каже офіцер, який обережно бере тварину на руки.

Юний кенгуру втікав від рятувальників, але навіть не забув їм подякувати. Джої зупинився й озирнувся, перш ніж швидко стрибнути геть.

Офіцери сказали, що це "своєчасне нагадування триматися якомога далі від паводкових вод, оскільки ніколи не знаєш, що ховається під ними".

Момент порятунку малечі кенгуру: дивіться відео

Минулого тижня це місто в глибинці постраждало від великої повені, внаслідок чого каналізація та очищення води були тимчасово припинені. Поліція повідомила, що всі переміщені жителі були розміщені та підтримані Службою відновлення спільноти Квінсленда.