У Києві чоловік викинув собаку з вікна

По приїзду працівники органів, на жаль, виявили тіло мертвого песика, який від отриманих ушкоджень помер на місці. Про це повідомляє поліція Києва.

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Також правоохоронці встановили квартиру, з якої, ймовірно, викинули тварину. Як розповіли у поліції Києва, в оселі проживає цивільне подружжя, яке нещодавно переїхало з Донецької області.



У Києві живодер викинув собаку з вікна / Фото Центр захисту тварин

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для притягнення винних до відповідальності. Справу відкрили за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами). Санкція статті передбачає від одного до трьох років обмеження волі або від двох до трьох років тюрми.

Киянка била цуценя та поїла його горілкою

У лютому інспектори з протидії домашньому насильству приїхали на виклик через конфлікт між сусідами. Посеред розкиданих речей вони помітили 3-місячне цуценя таксу, яке тремтіло та було налякане. На запитання правоохоронців, чому собака в такому стані та чи належні тут для неї умови для проживання жінка відповідати відмовилась.

Згодом вже від сусідів поліцейські дізнались, що власниця тварини постійно вчиняє сварки, знущається з собаки, прив'язує її до батареї та б'є. Аби чотирилапий менш дратував жінку та не скавчав – вона підпаювала його горілкою.

Правоохоронці вилучили тварину та склали протокол за жорстоке поводження з твариною. Суд оштрафував жінку на 3 400 гривень. Нині песиком опікується поліцейський.