У Харкові розслідують жорстоке поводження із собакою Поліція Харківщини вже відкрила кримінальне провадження через жорстоке поводження із твариною. Першими про собаку повідомили у мініпритулку "Котофеєчка". Читайте також У Києві чоловік викинув песика з вікна: тваринка загинула на місці

Собаку виявили на Північній Салтівці у підвалі, прив'язану дротом до труби. У вигляді розп'яття.

Дроти навколо лап та голови. Ледве чутний стогін привернув увагу. Собакена звільнили. Він дуже схуд. Жадібно пив і їв. Скільки часу там провів, залишається здогадуватись,

— написали волонтери.

Собаку відвезли до ветеринара, в нього опухла лапа та трохи здерта шкіра. Наразі тварина почувається нормально, і перебуває у волонтерки, яка її прихистила. У мініпритулку додали, що хлопчик дуже доброзичливий, але, на жаль, надто довірливий.

Собаку жорстоко прив'язали дротами до труби / Фото з фейсбуку Котофеєчка, поліція Харківщини

Станом на зараз слідчі вже провели огляд місця події та вилучили речові докази. Справу розслідують як жорстоке поводження з тваринами.

В чоловіка на городі виявили 5 мертвих собак на прапорі України

27 березня під час моніторингу соціальних мереж виявили факт ймовірного знущання на Житомирщині. Прибувши на місце події, поліцейські виявили 5 мертвих собак. Тіла знайшли на городі одного з жителів.

Сусід і очевидці розповіли, що не знають, як вони там опинилися, ніхто нічого не бачив. Сам чоловік каже: тварин не вбивав, і запевняє, що їх отруїли, адже спостерігалися значні кровотечі з рота та з-під хвоста.

Поліцейські встановлюють всі факти, очевидців та обставини. При цьому попередньо, слідів насильницької смерті над тваринами та тілесних ушкоджень не виявили.