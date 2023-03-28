На Житомирщині виявили 5 мертвих собак на українському прапорі Їх знайшли на городі одного з жителів Житомира. Про це розповів слідчий Житомирського районного управління поліції Владислав Шкідченко. Читайте також У Києві чоловік викинув песика з вікна: тваринка загинула на місці

Виїхавши на місце події, опитали всіх очевидців, сусідів, оглянули місце події та виявили тіла п'яти цуценят на прапорі України,

– каже слідчий поліції Владислав Шкідченко. Сусід і очевидці розповіли, що не знають, як вони там опинилися, ніхто нічого не бачив.

Олег Остапенко показує мертвих цуценят, яких виявив у себе на городі / Фото Суспільне Житомир​ Житель Житомирщини Олег, на городі якого знайшли мертвих тварин, каже, що він їх не вбивав. Я маленьких собачок привіз з-під Києва. Там розплідник ракетами розбили. І я їх привіз сюди. Вони вже виросли з того часу, і мені потравили їх. Одну чорну собаку вкрали, а 5 собак породи Малінуа потравили,

– розповідає чоловік.

Олег каже, що понад місяць чекає на судмедекспертизу. Повинен був приїхати з Києва незалежний судмедексперт, але його немає. Чоловік додав, що у цуценят із рота та з-під хвостика витікала кров.



Поліція встановлює деталі події / Фото Суспільне Житомир​

Водночас Володимир Перегуда, сусід Олега, бачив, як той годував цуценят кістками. Каже: "Не знаю, чи він їх убивав, чи хто, але факт такий, що я йому говорив, цуценята – маленькі, а він кості б'є і дає їм їсти. Ну куди ж це? Здоровий собака і то проколе так собі внутрішні органи. Ветеринари мені таке казали".

Нині триває встановлення всіх фактів, очевидців та обставин. Попередньо, слідів насильницької смерті над тваринами та тілесних ушкоджень не виявили.