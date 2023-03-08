В Одесі прокинулися ведмеді

Тепер відвідувачі можуть помилуватися клишоногими вихованцями у відкритому вольєрі. Про це повідомили на сторінці звіринцю.

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З настанням весни в Одеському зоопарку після зимової сплячки прокинулися бурі ведмеді,

– йдеться у повідомленні.

Одеський зоопарк запрошує всіх шанувальників живої природи помилуватися кумедними клишоногими, які радіють пробудженню.

В Одесі прокинулися ведмеді / Фото Одеський зоопарк

В Одеському зоопарку після зими прокинулися ведмеді / Фото Одеський зоопарк

Ведмідь, який прокинувся в Одеському зоопарку / Фото Одеський зоопарк​

В Одеському зоопарку після зимової сплячки прокинулися ведмеді / Фото Одеський зоопарк

Ведмідь, який прокинувся в Одеському зоопарку / Фото Одеський зоопарк

У черкаському зоопарку після сплячки прокинулися ведмеді

Троє ведмедів, які живуть у черкаському зоопарку, прокинулися із зимової сплячки. Клишоногих вже випустили у літній вольєр. Першим із зимового вольєра вийшов Бурмак. Як і зазвичай, самець оббіг територію, покачався у снігу та поплавав у воді. Потім повернувся за своєю подружкою Гутою. Прокинулися ведмеді півтора тижня тому. Зі сплячки вийшли у гарній фізичній формі, наразі тварин вже почали підгодовувати.

На Закарпатті 12 ведмедів залягли у зимову сплячку