В Одесі прокинулися ведмеді
Тепер відвідувачі можуть помилуватися клишоногими вихованцями у відкритому вольєрі. Про це повідомили на сторінці звіринцю.
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З настанням весни в Одеському зоопарку після зимової сплячки прокинулися бурі ведмеді,
– йдеться у повідомленні.
Одеський зоопарк запрошує всіх шанувальників живої природи помилуватися кумедними клишоногими, які радіють пробудженню.
В Одесі прокинулися ведмеді / Фото Одеський зоопарк
В Одеському зоопарку після зими прокинулися ведмеді / Фото Одеський зоопарк
Ведмідь, який прокинувся в Одеському зоопарку / Фото Одеський зоопарк
В Одеському зоопарку після зимової сплячки прокинулися ведмеді / Фото Одеський зоопарк
Ведмідь, який прокинувся в Одеському зоопарку / Фото Одеський зоопарк
У черкаському зоопарку після сплячки прокинулися ведмеді
Троє ведмедів, які живуть у черкаському зоопарку, прокинулися із зимової сплячки. Клишоногих вже випустили у літній вольєр. Першим із зимового вольєра вийшов Бурмак. Як і зазвичай, самець оббіг територію, покачався у снігу та поплавав у воді. Потім повернувся за своєю подружкою Гутою.
Прокинулися ведмеді півтора тижня тому. Зі сплячки вийшли у гарній фізичній формі, наразі тварин вже почали підгодовувати.
На Закарпатті 12 ведмедів залягли у зимову сплячку
Зимовий сон для бурих ведмедів починається між груднем та лютим. Зазвичай, у дикій природі вони викопують барліг, який служить їм протягом кількох наступних років.
Однак, сьогоднішні спостереження у реабілітаційному центрі бурих ведмедів у Національному природному парку "Синевир" засвідчують, що із 30-ти клишоногих, які мешкають на території притулку, станом на сьогодні залягло на зимовий відпочинок – 12, що на 6 особин менше, ніж торік. Ведмеді почали залягати в сплячку з початку лютого, коли випав сніг і пішла морозна погода.