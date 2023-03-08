В Одессе проснулись медведи

Теперь посетители могут полюбоваться косолапыми питомцами в открытом вольере. Об этом сообщили на странице зверинца.

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С наступлением весны в Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись бурые медведи,

– говорится в сообщении.

Одесский зоопарк приглашает всех поклонников живой природы полюбоваться забавными косолапыми, радующимися пробуждению.

В Одессе проснулись медведи / Фото Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке после зимы проснулись медведи / Фото Одесский зоопарк

Пробудившийся медведь в Одесском зоопарке / Фото Одесский зоопарк

В Одесском зоопарке после зимней спячки проснулись медведи / Фото Одесский зоопарк

Пробудившийся медведь в Одесском зоопарке / Фото Одесский зоопарк

В черкасском зоопарке после спячки проснулись медведи

Три медведя, живущих в черкасском зоопарке, проснулись с зимней спячки. Косолапых уже выпустили в летний вольер. Первым из зимнего вольера вышел Бурмак. Как обычно, самец оббежал территорию, повалялся в снегу и поплавал в воде. Потом вернулся за своей подружкой Гутой. Проснулись медведи полторы недели назад. Из спячки вышли в хорошей физической форме, сейчас животных уже начали подкармливать.

В Закарпатье 12 медведей залегли в зимнюю спячку