Карпатські тварини потрапили у фотопастки Мешканці лісу вийшли на пошуки їжі. Фото звірів у дикій природі поділився Національний природний парк "Верховинський".

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Минає період "білого полону", і здається, що все навколо завмерло, проте – життя продовжується. І навіть коли здається, що навколо тільки "біла ковдра", дикі тварини й надалі в пошуках поживи,

– йдеться у повідомленні.

Працівники парку зазначають, що зимовий період вкрай важкий для проведення моніторингових робіт, проте є дуже ефективний метод – це використання фотопасток.

Так, наразі на території парку "Верховинський" встановлено понад 20 фотопасток, які дають змогу спостерігати і зафіксувати активність диких тварин у зимовий період і не порушувати їхній спокій.

Пропонуємо до перегляду деякі зі світлин, зроблених саме у такий спосіб у цьому парку:

Карпатські тварини потрапили у фотопастки / Фото Нацпарк "Верховинський"

Національний природний парк "Верховинський": коротко

Нацпарк розташований у найбільш віддаленій і важкодоступній частині українських Карпат. Там можна побачити природні ландшафти, які формувалися мільйони років. Окрім унікальних пралісів, це місце цінне і своєю фауною. У парку водяться безліч диких тварин, що живуть у максимально природних умовах, на які не вплинула людина.