Серед мешканців КиївЗоо створили 19 нових пар

Як повідомляє столичний зоопарк, для врятованої мартишки де Бразза, на ім'я Сіма, спеціально привезли нового супутника, на ім'я Сіл. Сірому журавлю Сірку знайшли супутницю – Роксолану.

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Не оминули і грифа Гарі – йому привезли двох пернатих подруг. А табун благородних оленів з 5 самиць отримав нового вожака Нео.

Наразі співробітники облаштовують родинне ранчо для новоствореної родини єнотів. Сім'я складається з 16 особин, серед яких 9 – врятовані від війни.

У зоопарку також заявили, що прихищені вугільні черепахи Антоніо і Марія вже добре освоїли нову комфортну хатинку.

В КиївЗоо нагадали, що торік зоопарк поповнився 300 новонародженими малюками, а ще майже 400 тварин з постраждалих регіонів отримали тут прихисток.

Новоспечені пари у Київському зоопарку / Фото КиївЗоо

Нагадаємо, квиткові каси зоопарку працюють щодня: у понеділок з 12:00 до 15:00, з вівторка до неділі – з 10:00 до 15:00. На території зоопарку дозволено перебувати до 16:00.

Придбати електронні квитки до КиївЗоо можна за посиланням.

Зауважте: напередодні 14 лютого в Одеському зоопарку обрали пару року. Переможець у конкурсі "Пара року – 2023" не один. Всього було представлено 14 кандидатів, серед них обрали три найбільш романтичні.