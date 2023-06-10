Ймовірно, тварина проплила за течією від Херсонської області. Варто зазначити, що 6 червня поліційний на Херсонщині врятував собаку, пише 24 Канал.
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Що відомо про порятунок косулі
До берегів Одеської області прибило невеликий острів з рослинами та дикою твариною. Небайдужі помітили косулю та взялись її рятувати.
Тварина, налякавшись, сама стрибнула у воду та вийшла на берег. Потім люди тільки помітили її сліди.
Побігла до одеського степу. Напевно, із Херсонщини припливла,
– прокоментували місцеві мешканці.
У Одеській області на острівці до берега принесло косулю: дивіться відео
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Що відомо про тварин у Херсонській області
- Після підриву Каховської ГЕС СБУ відкрила справу й за фактом екоциду. Зокрема, міністр захисту довкілля та природних ресурсів розповів, що під загрозою зникнення 30% природно-заповідного фонду Херсонської області.
- На жаль, у тимчасово окупованій Новій Каховці повністю затопило зоопарк "Казкова Діброва", де жило орієнтовно 300 тварин. Власниця переконана, що всі тварини загинули.
- Депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань розповів, що внаслідок підриву Каховської ГЕС загинуло багато тварин – їхні тіла пливуть по Дніпру.