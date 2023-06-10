Ймовірно, тварина проплила за течією від Херсонської області. Варто зазначити, що 6 червня поліційний на Херсонщині врятував собаку, пише 24 Канал.

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Що відомо про порятунок косулі

До берегів Одеської області прибило невеликий острів з рослинами та дикою твариною. Небайдужі помітили косулю та взялись її рятувати.

Тварина, налякавшись, сама стрибнула у воду та вийшла на берег. Потім люди тільки помітили її сліди.

Побігла до одеського степу. Напевно, із Херсонщини припливла,

– прокоментували місцеві мешканці.

У Одеській області на острівці до берега принесло косулю: дивіться відео

Важливо Тисячі тварин у пастці: Зеленський каже, що Україна зробить все, аби їх врятувати

Що відомо про тварин у Херсонській області