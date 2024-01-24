Переплутав з галявиною: мережу розсмішив необережний пес, який звалився у зазеленілий ставок

Жителі Янчжоу у Китаї вирушили на прогулянку зі своїм собакою. По дорозі вони натрапили на зазеленілий ставок, й почали фільмувати видовище на камеру. Згодом момент справді виявився дивовижним.

Водойма була зазеленілою та нагадувала тверду поверхню, подібну на галявину. Очевидно, що пухнастикові хотілося відчути "зелену травичку" своїми білосніжними лапами, але щось пішло не так. Пропонуємо і вам переглянути, як все було.

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Собака звалився у ставок, прийнявши його за галявину

Разом із людьми, що гуляли, був їхній собака, який, недовго думаючи, плюхнувся у ставок, прийнявши його за звичайну галявину.

Навіть людині могло здатися, що перед нею не зацвіла вода, а тверда поверхня. Що вже тут говорити про наївних братів наших менших?

Як необережний пес сплутав водойму з галявиною: дивіться відео

Деяких глядачів особливо потішило те, що собака буквально за секунду до свого падіння продовжував "посміхатися" – ясна річ, адже він не відав, що саме з ним от-от станеться.

Звичайно, собаку швидко врятували, тож випадок вийшов комічним, а не трагічним. Втім, все могло б закінчитися інакше. Тому варто уважно стежити за домашніми улюбленцями поряд із водоймами!

У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.

Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – читайте за посиланням!

Кішка показала, як потрібно вмиватися, щоб бути привабливою

Усім відомо, що котики – великі чистюлі. Вони завжди стежать за чистотою своєї шерстки й ніколи не пропускають час вмивань. Зазвичай можна помітити, як котики миють самі себе, застосовуючи свій язик. Втім, котик, якого показали у мережі цього разу б'є всі рекорди з чистоти.

Пухнаста з опублікованого відео вважає за краще вмиватися під струменем теплої водички. Навіщо просто облизувати себе точково, якщо можна повністю прийняти ванну?