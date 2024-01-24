Водоем был зеленым и напоминал твердую поверхность, похожую на лужайку. Очевидно, что пушистику хотелось почувствовать "зеленую травку" своими белоснежными лапами, но что-то пошло не так. Предлагаем и вам посмотреть, как все было.

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Собака свалилась в пруд, приняв ее за поляну

Вместе с гуляющими была их собака, которая, недолго думая, плюхнулась в пруд, приняв ее за обычную поляну.

Даже человеку могло показаться, что перед ним не зацвела вода, а жесткая поверхность. Что уж тут говорить о наивных братьях наших меньших?

Как неосторожный пес спутал водоем с лужайкой: смотрите видео

Некоторых зрителей особенно порадовало то, что собака буквально за секунду до своего падения продолжала "улыбаться" - конечно, ведь он не знал, что именно с ней вот-вот произойдет.

Конечно, собаку быстро спасли, поэтому случай получился комическим, а не трагическим. Впрочем, все могло бы окончиться иначе. Поэтому стоит внимательно следить за домашними питомцами рядом с водоемами!

В сети показали пса, объездившего почти весь мир

38-летний хозяин собаки Сид Хендерсон из американского Нью-Йорка часто путешествует по работе, связанной с автоматизацией складов, и берет домашнего мопса с собой.

Семилетний мопс Куму совершил около 250 авиаперелетов и за свою короткую жизнь увидел почти весь мир. Он уже побывал в Канаде, Южной Корее и Европе, где исследовал улицы Парижа, а также наслаждался пляжами Лиссабона.

Пес стал своеобразным инфлюенсером в сфере путешествий, собрав сотни тысяч подписчиков в Instagram и TikTok. О его удивительной истории – читайте по ссылке!

Кошка показала, как нужно умываться, чтобы быть привлекательной

Всем известно, что котики – большие чистюли. Они всегда следят за чистотой своей шерстки и никогда не упускают время умываний. Обычно можно заметить, как котики моют сами себя, применяя свой язык. Впрочем, котик, которого показали в сети, на этот раз бьет все рекорды по чистоте.

Пушистая из опубликованного видео предпочитает умываться под струей теплой водички. Зачем просто облизывать себя точечно, если можно принять полностью ванну?