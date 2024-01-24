Водойма була зазеленілою та нагадувала тверду поверхню, подібну на галявину. Очевидно, що пухнастикові хотілося відчути "зелену травичку" своїми білосніжними лапами, але щось пішло не так. Пропонуємо і вам переглянути, як все було.

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Собака звалився у ставок, прийнявши його за галявину

Разом із людьми, що гуляли, був їхній собака, який, недовго думаючи, плюхнувся у ставок, прийнявши його за звичайну галявину.

Навіть людині могло здатися, що перед нею не зацвіла вода, а тверда поверхня. Що вже тут говорити про наївних братів наших менших?

Як необережний пес сплутав водойму з галявиною: дивіться відео

Деяких глядачів особливо потішило те, що собака буквально за секунду до свого падіння продовжував "посміхатися" – ясна річ, адже він не відав, що саме з ним от-от станеться.

Звичайно, собаку швидко врятували, тож випадок вийшов комічним, а не трагічним. Втім, все могло б закінчитися інакше. Тому варто уважно стежити за домашніми улюбленцями поряд із водоймами!

У мережі показали пса, який об'їздив майже весь світ

38-річний господар собаки, Сід Хендерсон з американського Нью-Йорка, часто подорожує по роботі, пов'язаній з автоматизацією складів, й бере домашнього мопса із собою.

Семирічний мопс Куму здійснив близько 250 авіаперельотів й за своє коротке життя побачив майже увесь світ. Він вже побував у Канаді, Південній Кореї та Європі, де досліджував вулиці Парижа, а також насолоджувався пляжами Лісабона.

Пес став своєрідним інфлюєнсером у сфері подорожей, зібравши сотні тисяч підписників в Instagram та TikTok. Про його дивовижну історію – читайте за посиланням!

Кішка показала, як потрібно вмиватися, щоб бути привабливою

Усім відомо, що котики – великі чистюлі. Вони завжди стежать за чистотою своєї шерстки й ніколи не пропускають час вмивань. Зазвичай можна помітити, як котики миють самі себе, застосовуючи свій язик. Втім, котик, якого показали у мережі цього разу б'є всі рекорди з чистоти.

Пухнаста з опублікованого відео вважає за краще вмиватися під струменем теплої водички. Навіщо просто облизувати себе точково, якщо можна повністю прийняти ванну?