Останній рекорд належав псу, на ім'я Фредді. Зараз, на жаль, песик уже не з нами, але його рекорд завжди буде в пам'яті.

Що відомо про рекордсмена

У 2018-му Фредді був оголошений найвищим псом у світі. Він мешкав в британському селі Уітінг, і був настільки знаменитим, що йому навіть завели сторінку в англомовній Вікіпедії.

Фредді / Фото з інстаграму @freddygreatdane​

Здоровань важив близько 90 кілограмів і мав 213 сантиметрів на задніх лапах. Однак рекордні показники – висота собаки в холці. Вона становила 103,5 сантиметра. Це офіційний рекорд, зафіксований у книзі Гіннесса.

Висота собаки в холці становила 103,5 сантиметра / Фото з інстаграму @freddygreatdane​

Фредді прожив понад 8 років, померши в січні 2021-го, а останній запис в його сторінці датований травнем 2021 року. Загалом тривалість життя німецьких догів 8 – 10 років.

Фредді і його господиня / Фото з інстаграму @freddygreatdane​

У собаки було веселе дитинство. Його перший господар витрачав на їжу по 100 фунтів стерлінгів на день, а той в подяку завів звичку гризти дивани. За своє життя він знищив аж 26 штук.

Німецькі доги досить доброзичливі і спокійні. Але Фреді дещо був дещо розпещений – його господиня каже, що не могла відмовляти йому практично ні в чому.

Найвищий собака у світі / Фото з інстаграму @freddygreatdane​

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