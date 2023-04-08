Господиня каже, що у Розі чудове здоров'я та всі зуби на місці. Вона взяла її у 1991-му, коли попередній господині довелося відмовитися від кошеняти, коли з'ясувалося, що її дочка має алергію.

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Ліла тоді овдовіла, почувала себе самотньою і вже взяла до хати кішку та бездомного собаку, тож з радістю прийняла і Розі.



Кішка Розі / Фото dailymail.co.uk

Розі – народилася від рудого кота та кішки породи регдол. Секрету довголіття немає. Коли її господиню запитують, чому кішці вдалося дожити до такого похилого віку, Ліла відповідає, що всі її вихованці жили довго завдяки якісному харчуванню та турботі. Але зараз Розі вже не така активна, як у юності.

Все, що вона робить, це їсть, спить, використовує лоток і повторює це знову. Мені часто доводиться перевіряти, чи жива вона і, чи дихає. Я турбуюся про той день, коли вона перетне райдужний міст. Вона залишить велику порожнечу в моєму серці. Я сумуватиму за нею, коли вона піде. Але я ніколи не дозволю її приспати,

— каже господиня Розі.



Розі може стати найстарішою кицькою у світі / Фото dailymail.co.uk

Розі відвідувала ветеринара всього двічі

Розі була у ветеринара лише двічі за своє довге життя, якій за людськими мірками 144 роки. Перший раз — коли її стерилізували та вдруге — у 2018 році для курсу антибіотиків, щоб вилікувати кісту на голові. Вона досі має всі зуби.



Розі за 144 роки свого життя була у ветеринара лише двічі / Фото dailymail.co.uk​

Наразі британці Лілі пропонують зв'язатися з представниками Книги рекордів Гіннеса, щоб підтвердити, що Розі є найстарішою кішкою у світі.

Зауважимо, найстарішою з котів, що нині живуть, є кішка Флоссі. 27-річна тварина, яка народилася 29 грудня 1995 року, живе у Великій Британії.

До теми: у Сполучених Штатах Америки живе представник крихітної породи чихуахуа на прізвисько Спайк. Його визнали найстарішим собакою у світі, у віці 23 років він став володарем світового рекорду Гіннеса.