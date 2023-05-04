Рятувальникам не вдалося врятувати 55-футового (трохи більше ніж 16,7 метра) кита, що викинувся на мілину на одному з пляжів. Кит намагався рухатися, але через його величезні розміри повернути в море океанського мешканця було майже неможливо.

Читайте також Деякі контужені: в Чорному морі масово гинуть дельфіни – шокуючі кадри За словами експерта з Британського центру порятунку морського життя Емілі Мейман, тварина застрягла на піщаній мілині й, коли приплив відступив, залишилася на ній. Кит, який застряг на мілководді / Фото Rapture Captured​ Гігантський кит застряг на пляжі й трагічно загинув / Фото Rapture Captured​ Як тільки вода відступила, вона стала дуже схвильованою, тому що вся вага тіла припадає на живіт. Це означає, що в кровоносній системі накопичується велика кількість токсинів, і коли вони починають метатися, ці токсини можуть звільнитися. Кит став досить схвильованим, і це є ознакою останньої стадії його життя. На жаль, кита не вдалося врятувати / Фото Rapture Captured​ Кита не врятували через його розміри Фіни – друге за величиною китоподібне після синього кита, і в Північному морі вони не зустрічаються.

Спочатку, коли ми побачили його спину, ми сподівалися, що це інший вид кита, але коли приплив відступив, ми побачили гребені дихала. Коли отримали уявлення про загальний розмір, ситуація стала більш тривожною, оскільки за такого великого розміру мало що можна зробити,

– заявила Емілі Мейман.

Вона додала, якщо тварина була б менша, її можна помістити в понтон. Влада розгляне можливість її вилучення, а потім CSIP (Програма розслідування випадків викиду китоподібних на берег) розгляне тіло тварини.

Влада розгляне можливість вилучення кита / Фото Rapture Captured​

Експерт Британського центру порятунку морського життя раніше повідомила, що ще більше китів можуть викинутися на берег на пляжах Великої Британії. Проте, про причини не мовилося.