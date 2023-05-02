Насправді ж кількість загиблих дельфінів може бути в десятки разів більшою. Про це розповів директор Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.
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Могли загинути понад тисячу дельфінів
Серед загиблих дельфінів багато представників виду афаліну. Водночас торік серед загиблих домінували азовки та білобочки.
Еколог вважає, якщо зараз лише зареєстрованих вже понад 100 загиблих тварин, то "фактична їхня загибель набагато більша і згідно з науковими розрахунками становить понад 1000".
У Чорному морі масово гинуть дельфіни / Фото з фейсбуку Івана Русєва
І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму та Новоросійську – є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських тварин зараз у воєнному квітні 2023 року. При цьому зазначається, що деякі дельфіни контужені, із симптомами імовірно уражених військовими сонарами.
За словами еколога, рік тому, у квітні 2022-го, реєструвалася жахлива масова загибель китоподібних, і їх викидало сотнями на різні чорноморські береги.
Могли загинути понад тисячу дельфінів / Фото з фейсбуку Івана Русєва
Деякі дельфіни контужені / Фото з фейсбуку Івана Русєва
Яка ситуація тепер
Нині ж в акваторії Південно-Західної частини Чорного моря часто зустрічаються грайливі живі дельфіни – їх можна спостерігати в чорноморській прибережній зоні.
Русєв пов'язує це з тим, що в квітні вже не було російської військової надводної та підводної навали в акваторії біля Національного природного парку "Тузловські лимани", біля острова Зміїний і загалом у Північно-Західній частині моря, як рік тому.