Насправді ж кількість загиблих дельфінів може бути в десятки разів більшою. Про це розповів директор Національного природного парку "Тузловські лимани" Іван Русєв.

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