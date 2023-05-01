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Молодий самець косатки, якому три роки, навіть отримав своє власне ім'я від учених – Фрості. Його помітили приблизно за 13 кілометрів від берегів Каліфорнії, коли він плив разом з іншими шістьма дорослими особинами.

Морський хижак має рідкісне генетичне захворювання під назвою лейцизм. Тобто ця косатка не є альбіносом, адже має темні плями на плавнику та морді. Лейцизм виникає тоді, коли деякі або навіть усі клітини тварини не виробляють повною мірою пігменту меланін.

Морський хижак має рідкісне генетичне захворювання під назвою лейцизм / Фото Live Science

Чи небезпечно це для Фрості?

Вважається, що тварини, які мають біле забарвлення шкіри, перебувають у дуже невигідному положенні з точки зору еволюції, адже виділяються на тлі інших родичів і частіше схильні до нападів хижаків. Шкіра таких тварин більше страждає від сонячного світла, адже вона дуже чутлива до нього, а тому з'являється ризик розвитку раку. Тобто вижити таким тваринам у дикій природі дуже складно.

За словами вчених, у Фрості немає з цим проблем, адже:

по-перше , у косаток немає ворогів, тобто хижаків, які на них нападають,

, у косаток немає ворогів, тобто хижаків, які на них нападають, по-друге, вони живуть в океані, а тому надмірний вплив сонячних променів їм не загрожує.

Дослідники вважають, що біла косатка Фрості зможе дожити до зрілого віку й далі прожити нормальне життя.