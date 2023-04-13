"Кишенькову" чихуахуа визнали найнижчою собакою у світі Перл народилась у штаті Флорида в США 1 вересня 2020 року з вагою 28 грамів. Того ж року померла попередня рекордсменка, її родичка, чихуахуа Міракл Міллі. Читайте також Вчені показали змію, яка вміє перетворюватися на колесо: унікальні фото та відео

Зріст рекордсменки становить 9,14 сантиметра, а довжина — 12,7 сантиметра (приблизно такого ж розміру, як доларова банкнота). Щодо ваги, то Перл важить лише 553 грамів.

Перл у порівнянні з банкнотою / Фото Книга рекордів Гіннесса​

Перл у порівнянні з пультом / Фото Книга рекордів Гіннесса​

Кожне з трьох вимірювань ветеринар проводив від основи стопи передньої лапи до верхньої частини холки (ділянки хребта між лопатками) по прямій вертикальній лінії.

Ми щасливі мати її і цю унікальну можливість побити власний рекорд і поділитися зі світом цією дивовижною новиною,

– сказала власниця Перл Ванесса Семлер.

Найнижча собака світу полюбляє їсти лосось, курку та іншу високоякісну їжу. Також вона не проти стильно вдягатися і має спокійний характер на відміну від багатьох представників її породи.

Перл зробили три вимірювання​ / Фото Книга рекордів Гіннесса​

Перл полюбляє стильно одягатися / Фото Книга рекордів Гіннесса​

Ванесса каже, що "кишенькова" Перл "в душі і досі дитина", попри те, що їй вже 2 роки. До слова, у жінки є ще 3 собаки, але вони "нормальних" розмірів.

"Кишенькову" чихуахуа визнали найнижчою собакою у світі / Фото Книга рекордів Гіннесса