Вчені показали унікальну змію, яка перетворюється на колесо

Карликова очеретяна змія (Pseudorabdion longiceps) розробила унікальний спосіб втечі. Коли наближається небезпека, маленька південноазіатська змія здійснює зовсім незвичайні рухи, щоб сховатися від противника. Група дослідників з університету Малайзії зняла її піруети на відео.

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Ми докладно повідомляємо про спостереження за новою поведінкою втечі, яка використовує цей вид змії – колесом. Раніше були лише випадкові повідомлення про таку поведінку змій і це вперше, коли феномен був офіційно задокументований із зображеннями та докладним описом,

– розповів керівник дослідження, біолог Еван Сенг Хуата Куа.

У змій існує багато різних стратегій, які дозволяють їм полювати або уникати зустрічі з більшими хижаками. До них належать камуфляж, прикидання мертвими, втеча, агресія та оборонна поза.

Карликова очеретяна змія / Фото Wikispecies​

Але менші змії, зокрема очеретяні, особливо вразливі до хижаків – вони пересуваються переважно вночі, а вдень ховаються під колодами чи листям. Такі змії виростають до 23 сантиметрів завдовжки й часто стають ідеальною закускою для хижаків, великих змій і навіть птахів. Саме тому їм необхідно було виробити свій варіант захисту або втечі.

Дослідники випадково натрапили на один такий екземпляр

Переходячи гірську дорогу в Малайзії одного вечора в серпні 2019 року, вчені випадково натрапили на таку змію. Коли вони наблизилися, здивована змія перевернулася – буквально – виконуючи серію коліс, і віддалялася.

Коли змія наблизилася, вона злякалася, згорнула своє тіло в петлю і почала котитися, щоб сховатися. Змія промчала приблизно 1,5 метра менш ніж за 5 секунд вниз дорогою. Котячись по схилу, змія змогла набрати швидкість і швидко подолати відстань,

– йдеться у дослідженні.

Вчені зловили змію і поклали її на рівну ділянку і спостерігали, як та повторює свою поведінку кілька разів. Це дозволило їм зібрати набагато більше даних про дивовижну поведінку змії.

Вчені показали унікальну змію / Фото Evan Quah​

Так, було встановлено, що змія складає своє тіло в S-подібну форму, запускає передню частину тіла у повітря, відштовхується хвостом від землі. Тіло опиняється у повітрі, а коли голова торкається землі, хвіст повертається вперед, голова та шия згортаються, щоб знову кинутися вперед. Потім весь маневр повторюється.

За словами дослідників, дивна поведінка може мати низку переваг. У поєднанні з пасивним перекочуванням цей рух може допомогти змії рухатися швидше. Раптовий шквал руху також може відволікти й збити з пантелику хижаків, у той час, як змія робить свій стильний вихід.

Крім того, зменшення контакту тіла змії з землею може призвести до нерівного запаху, що збентежить нічних хижаків, які більше покладаються на запах, ніж на зір.

Змія, яка вміє перетворюватися на колесо: дивіться відео