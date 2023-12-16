Так, у нещодавно опублікованому відео в мережі можна стати свідками того, як котик та мишка по-справжньому потоваришували. Щоправда, гризун від цього, ймовірно, не дуже у захваті, адже перебуває практично у заручниках пухнастого.

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Нахабний кіт ліг на мишку

"Хочеш жити – вмій крутитися", – свідчить знаменитий вислів. Однак, у випадку головного героя з ролика все зовсім навпаки.

Головне не рухатися,

– кумедно коментують відео.

Подушка у вигляді миші для кота / Скриншот з відео

Щоб не отримати лапкою від котика, миші потрібно поводитися тихіше води, нижче трави. Адже вона усього лише зручна подушка, а настільки м'якому аксесуару не заведено забагато рухатися, крутитися і тим більше кудись тікати.

На опублікованих кадрах видно, що кіт майже заснув на мишці. Бідолашна боїться навіть поворухнутися, адже один зайвий рух – і вона вже стане здобиччю, а не "подушкою".

Як це було: дивіться відео

Два котики дражнять мережу кадрами з мандрівок

Настала зима зі снігом та холодом на всі три місяці, але більшість з нас зараз кинули б все заради тепла, сонця і моря. А ці котики просто дражнять мільйони користувачів мережі своїм найкращим життям. Так, два щасливих пухнастики об'їздили вже пів земної кулі разом зі своєю господинею. Щодня на них чекає нова поїздка – до океану, тепла, квітів чи пейзажних гір.

У Атласа та Отто, так звуть котів, є трейлер, у якому вони подорожують світом. Цим котам явно не доводиться скаржитися на життя, і вони навряд чи будуть мстиво паскудити, де попало, щоб провчити своїх господарів. Адже отримують від них максимум позитивних вражень.

Кіт захотів стати рибкою і заліз в акваріум

Котики завжди цікавляться всім, що їх оточує – пухнастих так і кортить дослідити кожну частинку свого помешкання. Зокрема, це можуть бути і речі, які належать іншим мешканцям. Так, в одній сім'ї живе кіт, якого дуже цікавив акваріум. Відео, яке опублікували господарі, ще раз доводить, що кішки – це рідина.

Господарі спочатку були впевнені, що їхній кіт хоче поласувати рибкою. Однак, їхня думка швидко змінилася, коли вони почали чистити акваріум і тимчасово витягли рибок. Дивно, але кіт не гаяв часу, і відразу спробував забратися в нього. І йому вдалося забратися в акваріум і лягти там зі зручністю.

Кумедна реакція котика, який уперше побачив сніг

Один із пухнастиків нещодавно вперше зіткнувся з надзвичайним явищем – снігом. І, відверто, побачене за вікном вразило його до глибини душі.

Цей котик ніколи раніше не бачив сніг. І коли за його віконцем почалася справжня хуртовина, він не зміг стримати свого здивування та захоплення. Пустун почав кружляти на підвіконні й нявкати щосили, здивовано дивлячись на власника. Користувачів мережі потішила реакція пухнастого.